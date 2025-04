MEC paga primeira parcela do Pé-de-Meia para nascidos em maio e junho

Benefício de R$ 200 incentiva permanência de estudantes na rede pública de ensino

O Ministério da Educação (MEC) realiza nesta quinta-feira (3) o pagamento da primeira parcela do ano do programa Pé-de-Meia para estudantes nascidos em maio e junho. O valor de R$ 200 corresponde ao incentivo-matrícula da edição 2025 do programa, que busca estimular a permanência de alunos de baixa renda no ensino médio público.

O repasse segue um calendário escalonado conforme o mês de nascimento dos beneficiários. Os nascidos em janeiro e fevereiro receberam na segunda-feira (31), seguidos pelos aniversariantes de março e abril, contemplados na terça-feira (1º). Na quarta-feira (2), foi a vez dos estudantes de maio e junho, e os pagamentos seguem até a próxima segunda-feira (7).

Depósitos e acesso ao benefício

A Caixa Econômica Federal informa que cerca de 3,9 milhões de parcelas serão pagas neste mês, sendo 1,3 milhão destinadas a novos estudantes que ingressaram no primeiro ano do ensino médio público em 2025. Além disso, o banco realiza pagamentos remanescentes de 2024, incluindo incentivos de conclusão, participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e incentivo-frequência para aqueles que tinham pendências.

O valor pode ser sacado imediatamente, sem necessidade de aguardar a conclusão do ensino médio. O benefício é depositado diretamente na conta bancária aberta automaticamente pela Caixa em nome do estudante, dispensando a necessidade de comparecimento a uma agência para abertura de conta.

Mais detalhes sobre o pagamento do Pé-de-Meia podem ser consultados no aplicativo Caixa Tem.

