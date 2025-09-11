STF condena Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado; pena será definida em nova fase

Com voto de Cristiano Zanin, Primeira Turma decidiu por maioria contra ex-presidente e ex-integrantes do governo

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta quinta-feira (11) o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados por participação em uma trama golpista para reverter o resultado das eleições de 2022. A definição do tempo de pena ficará para a fase de dosimetria, que será realizada em seguida.

O colegiado, formado pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, concluiu o julgamento com maioria para a condenação. Bolsonaro, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira foram considerados culpados pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, em placar de 4 votos a 1.

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), também foi condenado pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, pelo mesmo placar. Já as acusações de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado contra ele foram suspensas.

No caso do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e do general Braga Netto, a condenação pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito foi unânime, por 5 votos a 0. Ambos também foram considerados culpados pelos demais crimes por 4 votos a 1.

Com as decisões, Bolsonaro pode enfrentar até 43 anos de prisão, mas o tempo exato será definido apenas após a dosimetria.

Réus no processo

● Jair Bolsonaro – ex-presidente da República

● Alexandre Ramagem – ex-diretor da Abin e deputado federal

● Almir Garnier – ex-comandante da Marinha

● Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF

● Augusto Heleno – ex-ministro do GSI

● Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa

● Walter Braga Netto – ex-ministro e candidato a vice na chapa de 2022

● Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

