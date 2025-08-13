Homem condenado por tráfico é preso em Dourados durante ação da Defron

Policiais cumpriram mandado e levaram o detido para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário

Um homem de 41 anos, condenado a oito anos de prisão por tráfico de drogas, foi preso nesta terça-feira (12) em Dourados. A captura ocorreu durante diligências realizadas por investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira (DEFRON).

De acordo com a polícia, o suspeito estava na cidade quando foi localizado. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça, que estava em aberto. Após a abordagem, o homem foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados e, em seguida, será recambiado para a Polícia Penal, onde deverá cumprir a pena em regime fechado.

A DEFRON informou que a prisão integra uma série de ações voltadas para localizar e deter pessoas com mandados de prisão em aberto, principalmente por crimes graves como tráfico de drogas, roubos e outros delitos.

