Corpo de jovem é localizado em área de barracos às margens do córrego Anhanduizinho, na Capital

Imagem Ilustrativa - Foto: Roberta Martins

Polícia investiga morte registrada como natural; perícia  suspeita de everdose

Equipes policiais e do Samu foram acionadas no fim da manhã desta quarta-feira (13) para atender a ocorrência de um corpo encontrado em uma área de ocupação às margens do córrego Anhanduizinho, em Campo Grande. No interior de um dos barracos, feito de lona e madeira, estava uma jovem de 26 anos, identificada como Bianca, já sem vida.

De acordo com o registro policial, a vítima foi encontrada por um conhecido, um morador de rua apelidado de “Gauchinho”, que frequenta a região para consumir drogas. Ele deixou o local antes da chegada das autoridades.

A perícia constatou que a mulher estava deitada de bruços sobre uma cama e não apresentava sinais visíveis de violência. O óbito foi confirmado pela médica do Samu às 10h28. A principal suspeita é de morte por overdose de medicamentos, hipótese que será apurada pela Polícia Civil.

Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi recolhido e a ocorrência registrada na Depac Cepol como morte natural.

