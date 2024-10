Homem condenado por tentativa de latrocínio é preso em Três Lagoas após violar tornozeleira eletrônica

Na tarde de ontem (22), agentes da Seção de Investigação Geral (SIG) da Delegacia de Três Lagoas prenderam um homem de 34 anos, condenado por tentativa de latrocínio, após ele ter rompido sua tornozeleira eletrônica e permanecido foragido desde agosto deste ano. O homem foi localizado nas imediações da Vila Piloto, em frente a uma residência, e foi preso no local sem resistência.

Após a prisão, o condenado foi conduzido à Delegacia, onde passou por exame de corpo de delito. Ele será encaminhado à Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, onde continuará o cumprimento de sua pena de 19 anos e quatro meses de reclusão, à qual foi condenado após o crime ocorrido em outubro de 2007.

O crime aconteceu quando o homem e um comparsa solicitaram corridas para dois mototaxistas. Ao chegarem nas proximidades de um clube da cidade, os dois anunciaram o assalto, armados. Após subtrair dinheiro, celulares e as motocicletas das vítimas, dispararam tiros contra um dos mototaxistas, mas não o mataram. O homem cumpriu parte de sua pena, mas violou as condições de sua liberdade ao romper a tornozeleira eletrônica e fugiu, sendo recapturado pela polícia.

A SIG de Três Lagoas pede o apoio da população para colaborar com informações sobre crimes ou foragidos da Justiça. As denúncias podem ser feitas pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp), com garantia de sigilo e anonimato.

