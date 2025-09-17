Homem condenado por estupro de vulnerável é preso novamente em Iguatemi

Indiíviduo descumpiu condições expostas e foi preso novamente

Na manhã da última quarta-feira (17), um homem de 44 anos foi preso por descumprir medidas de monitoramento eletrônico em Iguatemi.

Ele foi condenado a 19 anos de reclusão, em regime fechado pelo crime de Estupro de Vulnerável, mas, posteriormente obteve benefício judicial para cumprir o restante da pena com o uso de tornozeleira eletrônica.

Porém, o idnivíduo praticou sucessivas transgressões das condições impostas e por isso foi determinada a regressão do regime. Um novo mandado de prisão foi expedido para a captura do condenado.

Ele irá cumprir a pena restante de 6 anos e 4 meses de cumprimento. A prisão foi realizada pela Delegacia de Iguatemi, onde ocorrerão os trâmites legais

Para enviar denúncias para a Delegacia de Iguatemi, basta entrar em contato pelo telefone: (67) 3471-1372.

