Sefaz realiza leilão eletrônico com mais de 300 lotes em Mato Grosso do Sul

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz/MS) abriu leilão eletrônico com mais de 300 lotes de produtos, disponível até as 10h do dia 29 de setembro pela plataforma online. Entre os itens ofertados estão celulares, computadores portáteis, videogames, robôs aspiradores, caixas de som, perfumes, cosméticos, ferramentas, pneus, calçados, vestuário e utensílios domésticos.

Os valores iniciais variam entre R$ 100 e R$ 1.650. O lote mais barato é uma cadeira de escritório, enquanto um computador portátil de última geração aparece entre os mais procurados, com lance inicial de R$ 1.550.

A visitação presencial dos produtos será permitida entre 23 e 25 de setembro, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h30, no galpão da Cofimt (Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito), localizado na Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, Bloco 6, Parque dos Poderes, em Campo Grande, ao lado do Fórum Eleitoral. O telefone para contato é (67) 3318-6453.

O edital completo, com informações detalhadas sobre os lotes e regras de participação, está disponível nos sites da Sefaz/MS e do leiloeiro responsável.

