Mais da metade dos contribuintes tiveram imposto a restituir, aponta Receita Federal

Percentual de restituições chega a 56,4% das mais de 43 milhões de declarações entregues dentro do prazo. Desse total, só 22,2% têm imposto a pagar

Poucas horas depois do encerramento do prazo para os contribuintes enviarem as declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2025, a Receita Federal divulgou em seu site um balanço dos números. O órgão público anunciou que recebeu, até as 23h59 de sexta-feira, 30 de maio, um total de 43.344.108. O perfil das declarações é o seguinte:

56,4% das declarações resultaram em imposto a restituir;

22,2% tiveram imposto a pagar;

21,2% ficaram sem imposto a pagar ou restituir;

50,3% dos contribuintes utilizaram a declaração pré-preenchida, que facilita o preenchimento e reduz erros;

55,5% optaram pelo modelo simplificado de tributação;

6,9% das declarações foram retificadoras, enviadas para corrigir ou complementar informações;

100% informaram rendimentos recebidos em 2024;

foram entregues 56.670 declarações de espólio (final);

21.176 declarações de saída definitiva do país

A Receita acrescentou ainda que a idade média dos contribuintes foi de 47 anos e que 44,3% das declarações foram apresentadas por mulheres. O contribuinte obrigado a fazer a declaração, no caso de apresentação após o prazo previsto ou da não apresentação, está sujeito ao pagamento de multa por atraso, calculada da seguinte forma: 1) existindo imposto devido, multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, incidente sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, observados os valores mínimos de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido; e 2) inexistindo imposto devido, multa de R$ 165,74.

Acesse o link Meu Imposto de Renda para receber mais orientações sobre a Declaração do IRPF 2025

Com informações da Agência Gov.

