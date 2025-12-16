Homem condenado é preso por lesão corporal contra mulher em Aquidauana

O mandado de prisão criminal expedido pela Vara Criminal estipula condenação de três anos de prisão

No fim da tarde da última segunda-feira (15), um homem de 31 anos condenado pelo crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica foi preso em Aquidauana.

O mandado de prisão criminal foi expedido pela Vara Criminal – Infância e Juventude da Comarca de Aquidauana e o homem foi condenado a pena estipulada em três anos de reclusão.

O homem foi localizado e preso pelo SIG (Seção de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana. O condenado também foi encaminhado à unidade policial para as providências de praxe e posteriormente deve ser levado ao sistema prisional.

