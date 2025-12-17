Frente fria derruba temperaturas ao amanhecer e mantém sol com nuvens em MS nesta quarta

Manhã começa mais fresca, ventos ganham força e há risco pontual de chuva isolada ao longo do dia

A quarta-feira (17) será marcada por tempo mais firme em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade na maior parte do estado. A condição é provocada pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece a estabilidade do tempo após a passagem de uma frente fria.

Com o avanço desse sistema, as temperaturas caem nas primeiras horas do dia, especialmente na região sul do estado, onde os termômetros devem registrar entre 16 °C e 18 °C ao amanhecer. Ao longo do dia, o aquecimento ocorre de forma gradual. Apesar do cenário mais estável, ainda não estão descartadas pancadas de chuva e tempestades isoladas em pontos específicos.

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas variam entre 16 °C e 19 °C, enquanto as máximas ficam entre 26 °C e 28 °C. No Pantanal e no Sudoeste, o dia começa mais quente, com mínimas entre 20 °C e 24 °C, e as temperaturas sobem até 30 °C a 32 °C.

Já nas regiões do Bolsão, Norte e Leste, os termômetros devem marcar entre 18 °C e 24 °C nas primeiras horas do dia, com máximas que oscilam entre 27 °C e 30 °C. Em Campo Grande, a previsão indica mínimas entre 21 °C e 23 °C e máximas entre 27 °C e 29 °C.

Os ventos sopram predominantemente dos quadrantes sul e leste, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h. Em alguns momentos, podem ocorrer rajadas acima de 50 km/h, aumentando a sensação de frio nas primeiras horas da manhã e exigindo atenção, principalmente em áreas abertas.

