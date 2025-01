Homem com passagens por tráfico de drogas é preso comecializando crack na sua residência, em Paranaíba

Nesta sexta-feira (24), um homem suspeito por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo foi preso pela Policia Civil. De acordo com as informações policias, o suspeito, que já possui passagens por receptação e tráfico, estaria comercializando entorpecentes em sua residência. O caso aconteceu em Paranaíba, cidade 407km distante de Campo Grande.

Já com suspeitas do crime, os policiais realizaram rondas e monitoramento próximo ao local. Um homem que saia do interior da casa, foi abordado e confessou a compra de uma porção de crack na residência, confirmando a casa do suspeito.

Os agentes adentraram o imóvel e encontraram uma grande porção crack, droga já embaladas para a venda, uma faca utilizada para a fragmentação da droga, uma balança de precisão, papelotes para o comércio ilegal, além de cédulas de dinheiro referentes ao tráfico, três aparelhos celulares e uma arma de fogo.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.