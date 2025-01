Santa Casa realiza multirão de exames para acelerar atendimento a pacientes; confira as datas

Com o objetivo de agilizar o atendimento aos pacientes já cadastrados no sistema de regulação do município e acelerar as filas de espera, a Santa Casa de Campo Grande promoverá um mutirão de exames. A iniciativa é organizada pela diretoria corporativa do hospital.

O primeiro dia do mutirão será neste sábado (25), e as próximas edições ocorrerão em 8 e 22 de fevereiro e 15 de março de 2025. Serão realizados mais de 920 exames, sendo 320 tomografias computadorizadas e 600 raios-X. A cada dia, até 80 tomografias e 150 raios-X serão feitos. Os exames começarão às 7h da manhã, com horários previamente agendados.

Os pacientes que estão na lista oficial do sistema já foram contatados para agendar seu horário. Vale destacar que não haverá atendimento para pacientes sem agendamento prévio.

Serviço:

O multirão será realizado na Santa Casa de Campo Grande, localizada na R. Eduardo Santos Pereira, 88 – Centro, Campo Grande – MS, 79002-251. O telefone para contato é (67) 3322-4000