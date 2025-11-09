Homem causa acidente e vai preso por dirigir embriagado em Dourados

Suspeito tentou fugir, mas acabou detido pelos policiais

Na madrugada do último sábado (8), um homem de 33 anos foi preso por causar um acidente sob efetio de álcool no bairro Parque das Nações I, em Dourados.

Segundo o Dourados News, a colisão ocorreu na a Rua Francisco Areco nas proximidades do túnel, quando o motorista embriagado que conduzia um VW Parati invadiu a pista contrária e colidiu na lateral traseira de um VW Gol que seguia no sentido oposto.

O condutor do Gol, um jovem de 23 anos, relatou à polícia que o outro motorista tentou fugir do local após a colisão, mas o impediu até que a polícia chegasse.

O suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez e confirmou ter ingerido bebida alcoólica quando foi questionaod. Ele realizou o teste do bafômetro oferecido pela PM (Polícia Milita), que constatou 0,98 miligrama de álcool por litro de ar expelido, valor quase três vezes acima do limite considerado crime pelo Código de Trânsito Brasileiro.

O motorista acabou preso e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados. O veículo do suspeito foi recolhido ao pátio do Detran.

