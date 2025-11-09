Briga por ciúmes termina em morte de homem com tiro no peito em Rio Verde de Mato Grosso

Vítima, suspeito e namorada estariam bebendo juntos antes do crime

Na noite do último sábado (08), um homem identificado como Paulo Sérgio Vergílio Martinez, de 30 anos, foi morto com um tiro no tórax, em Rio Verde de Mato Grosso. Uma briga por ciúmes teria motivado o crime.

Segundo o Rio Verde News, o crime ocorreu por volta das 22h entre os bairros Ouro Verde e Jardim Semíramis. Uma briga por iúmes teria motivado o crime. Paulo Sérgio era de Corumbá segundo o relato de um vizinho e havia chegado recentemente no município. A testemunha também falou que o suspeito, o vizinho, era muiti ciúmento com a mulher e que os tês passaram o dia bebendo juntos.

O crime teria ocorrido após a vítima, o vizinho e a namorada estarem bebendo juntos. No relato da mulher envolvida no caso, ela conta que saiu por um breve período e ao retornar ao local, já encontrou o homem recebendo atendimento médico. A mulher também estava visivelmente embriagada.

A PM (Polícia Militar) atendeu a ocorrência. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou o socorro d avítima, que foi encontrada caída na Rua Terenos. Paulo Sérgio foi encontrao caído no chão, ajoelhado, com o rosto voltlado para o chão com um ferimento no tórax, que foi confirmado pelos socorristas.

O homem foi encaminhado ao HGPAC (Hospital Geral Paulino Alves da Cunha), mas não resistiu e veio a óbito. O suspeito do crime ainda não foi localizado e o foi registrado como homicídio simples.

