Homem bate moto em morro de terra e morre em Sidrolândia

Motociclista identificado como José Hilário Medeiros Rocha, de 57 anos, morreu, nesse sábado (3), em Sidrolândia, distante 60 quilômetros de Campo Grande, após cair da motocicleta que conduzia.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima voltava para casa com a moto, quando passou por um morro de terra, perdeu o controle da direção e caiu. Por conta da queda, José sofreu diversos ferimentos pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando os socorristas chegaram. A Polícia Civil e a Perícia também foram chamadas para investigar as causas do acidente.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Sidrolândia como morte a esclarecer.

