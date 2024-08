Homem morre após ser atingido por porteira que abriu com cabeçada de vaca

Homem de 54 anos morreu, na tarde desse sábado (3), em Três Lagoas, distante 313 quilômetros de Campo Grande, após ser atingido por uma porteira que abriu com a cabeçada de uma vaca.

Conforme Boletim de Ocorrência, o caso aconteceu na sexta-feira (2), na zona rural da cidade. A vítima estava na entrada da propriedade, quando foi atingida pela porteira. Com o impacto, o homem caiu e bateu a cabeça ao chão.

O socorro foi acionado e encaminhou a vítima para um hospital de Água Clara, mas devido à gravidade da lesão, precisou ser transferido às pressas para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas.

Nesse sábado, o homem não resistiu e morreu. O caso foi registrado na delegacia da cidade como morte a esclarecer e segue sob investigação.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.