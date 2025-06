Homem alvo de mais de 10 tiros em emboscada no Jardim Aerorpoto morre horas depois do crime

Os disparos foram efetuados por uma dupla em um carro

Neste sábado (22), morreu um homem de 44 anos baleado a tiros no bairro Jardim Aeroporto em Campo Grande. O crime ocorreu na noite do último sábado (21), quando o indivíduo foi alvo de uma emboscada por uma dupla em um carro que efetuou mais de 10 disparos em uma via pública.

O homem levou três tiros no tórax e um na perna, chegou a ser socorrido e encaminhado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida.

A polícia militar foi acionada e esteve no local do crime, que estava com rastros de sangue. Também foram encontradas cápsulas de pistola calibre 9mm no local.