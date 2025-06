Bombeiros intensificam prevenção e preparo contra incêndios no Pantanal

O CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) está há 169 dias à frente da Operação Pantanal 2025, com foco na prevenção e preparação para a temporada de incêndios florestais. Só no primeiro semestre, foram capacitados 850 profissionais, incluindo 600 brigadistas voluntários (trabalhadores rurais, comunidades locais e servidores públicos) e 174 militares do Exército.

O CBMMS também promoveu ações educativas em comunidades e escolas, orientando mais de 410 pessoas sobre o uso consciente do fogo. Como parte do Manejo Integrado do Fogo, foi realizada uma queima prescrita no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro para reduzir material inflamável e prevenir grandes incêndios.

No reforço da estrutura interna, 250 bombeiros militares participaram de cursos especializados, abrangendo áreas como condução off-road, operação de drones, combate a incêndios, entre outras.

Através do CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), reativado em abril, o CBMMS realiza o monitoramento contínuo de focos de calor, com imagens de satélite e dados meteorológicos. Também mantém 11 bases avançadas no Pantanal, garantindo resposta rápida em caso de emergência.

Embora nenhum incêndio tenha sido registrado no Pantanal em 2025, já foram realizadas 106 ações de combate a incêndios em outras regiões do estado. O trabalho conta com apoio da Força Nacional de Segurança Pública, com equipes atuando em Campo Grande, Corumbá e outras áreas estratégicas.

Por Taynara Menezes

