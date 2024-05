Homem atropla ex-namorada, descumpre medida protetiva e acaba preso em Ivinhema

Um homem de 19 anos foi preso acusado de atropelar a ex-namorada e descumprir medida protetiva de urgência. No dia 10 de abril, o homem, teria ameaçado dar um tiro no rosto da ex-namorada. Na ocasião, foi solicitada e deferida uma medida protetiva de urgência para a mulher. A prisão preventiva ocorreu pela Delegacia de Ivinhema-MS.

Porém, no dia 13/05, três dias depois, o homem, guiando um carro, teria perseguido e lançado seu veículo contra a moto guiada pela ex-namorada, derrubando-a no chão. O investigado fugiu do local logo após os fatos.

Além disso, mesmo após ciente da determinação judicial que proibia o contato dele com a vítima, o indivíduo passou a mandar diversas mensagens para ela. Diante disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do rapaz, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida pelo Poder Judiciário.

De posse do mandado de prisão preventiva, os policiais civis capturaram o indivíduo, que foi localizado na área rural de Ivinhema. O investigado será interrogado e posteriormente encaminhado ao presídio local.

Serviço – A Polícia Civil salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas pelo telefone: (67) 99208-9491, garantindo-se o sigilo dos denunciantes.

