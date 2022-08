Homem atira no rosto de esposa que se recusou a servir mais bebida

Um homem, de 44 anos, foi preso após atirar no rosto da própria esposa, de 27 anos, em Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande. O suspeito foi preso na sexta-feira (19, um dia após o crime. A mulher passou por cirurgia no hospital da cidade.

A tentativa de feminicídio ocorreu em área rural do município. De acordo com informações do site O Pantaneiro a vítima estaria deitada no sofá, utilizando celular, quando o marido exigiu que ela fizesse uma caipinha para ele. A mulher se recusou e o homem, que já estava bêbado, sacou uma arma e atirou a queima roupa na própria esposa.

Ainda conforme testemunhas, o homem atirou a queima roupa contra o rosto da vítima, que partiu para cima dele e conseguiu tomar a arma, antes que fosse atingida por mais um disparo.

Equipes da polícia foram chamadas e a vítima foi encaminhada para cirurgia. Não há informações sobre seu estado de saúde. O homem se entregou a polícia neste sábado (20) após se esconder.

Em depoimento, o homem disse estar arrependido da ação e que foi motivado por uma susposta traição. Ele falou que o filho de nove anos, disse que a mulher estava o traindo com outro homem. A vítima teria confirmado a traição.

O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e foi registrado como tentativa de feminicídio.

