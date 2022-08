Acidente grave deixa dois mortos na MS-306

Duas pessoas morreram em um grave acidente na manhã deste sábado (20), no km 158 da rodovia MS-306, em Cassilândia. As vítimas ainda não foram identificadas, mas informações preliminares apontam que trata-se de um casal que estava em um carro de passeio que colidiu contra uma carreta.

Conforme informações repassadas ao Cassilândia Notícias pelo delegado Rodrigo de Freitas, o acidente ocorreu no momento em que o condutor do veículo, um Honda Civic, desviou de um andarilho que passava pela rodovia e colidiu de frente com uma carreta que seguia no sentido oposto. Com o impacto, a carreta chegou a tombar, mas o motorista não teve ferimentos graves.

Devido à distância do local, a perícia de Paranaíba precisou ser acionada mas chegou somente no início da tarde, com o acidente o tráfego de veículos ficou interditado.

Uma das vítimas que estava no carro morreu no local, a outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Com informações do site Cassilândia Notícias.

