Homem atira contra carro do ex da namorada e um fica ferido em Cassilândia

Um homem, de 39 anos, é suspeito de tentativa de assassinato em Cassilândia, no interior de Mato Grosso do Sul. Ele teria atirado contra o carro do ex da sua atual namorada, deixando um rapaz ferido.

O caso ocorreu no fim da tarde dessa sexta-feira (1º). Na ocasião, a PM (Polícia Militar) realizava a Operação Força Total 26, quando foi acionada para a ocorrência. Lá, uma testemunha contou que uma mulher e seus filhos teriam sido ameaçadas pelo namorado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o pai das crianças soube das ameaças e foi até o local acompanhado de um amigo. Ao chegarem ao local, o namorado da mulher sacou uma pistola e teria atirado várias vezes contra o Fiat Uno do pai das crianças.

Além do carro, um dos tiros atingiu o braço do amigo da vítima, que transfixou e saiu pela região superior das costas. Os dois saíram do local e foram até a Santa Casa de Misericórdia de Cassilândia em busca de atendimento médico.

Após os disparos, o suspeito saiu em uma caminhonete Ford F-250 com a namorada. A PM realizou diligências nas imediações, mas não encontrou o suspeito. A Perícia foi acionada e apreendeu três cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros e um projétil no carro da vítima.

A mãe do suspeito teria ido ao local e afirmado que o filho iria se entregar à polícia quando necessário. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.