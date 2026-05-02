Senac MS abre vagas para técnico de Enfermagem do Trabalho e cerca de 60 cursos livres

O Senac Hub Academy, em Campo Grande está com matrículas abertas para curso técnico na área da saúde e cerca de 60 cursos livres nas áreas da beleza, comunicação, TI, gestão e saúde, ampliando as oportunidades de qualificação profissional na Capital.

O destaque é o curso Técnico em Enfermagem do Trabalho, voltado para profissionais que já concluíram o Técnico em Enfermagem e desejam se especializar. A formação é oferecida no Senac Hub Academy, com investimento parcelado em até oito vezes de R$ 249,87 ou R$ 1.998,96 à vista. Para ingressar, é necessário ter no mínimo 18 anos e apresentar documentação básica, como RG, CPF e certidão de nascimento ou casamento.

Além da formação técnica, a unidade disponibiliza uma ampla grade de cursos livres que atendem diferentes perfis e demandas do mercado. Na área de tecnologia, há opções que vão desde Excel e Power BI até desenvolvimento web, programação com React e cursos voltados ao uso de inteligência artificial em negócios e vendas. Já no segmento de comunicação e marketing, o portfólio inclui capacitações em redes sociais, tráfego pago, SEO, TikTok e produção de conteúdo digital.

A gastronomia também tem forte presença, com cursos que vão de preparações básicas a especializações como culinária internacional, confeitaria, churrasco, risotos e harmonização de bebidas. No setor de beleza, há formações como cabeleireiro, maquiador, extensão de cílios e design de sobrancelhas, além de cursos voltados à gestão, turismo e desenvolvimento pessoal, como oratória, inteligência emocional e estratégias de vendas.

As matrículas podem ser feitas diretamente na unidade ou pelos canais oficiais da instituição como o ms.senac.br/escolas/campo-grande/hub-academy.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.