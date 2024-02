Homem atacado a facadas morre após dois dias no hospital

Um homem de 36 anos, identificado como Renato Novaes do Santos, faleceu nesta segunda-feira (5) após ter sido esfaqueado no sábado (3). O incidente ocorreu próximo à Feira Central de Campo Grande, na Rua dos Ferroviários, no Jardim Cabreúva.

Segundo relatos do boletim de ocorrência registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, Renato teria se envolvido em um desentendimento com um homem desconhecido, que acabou desferindo vários golpes de faca contra ele, atingindo os braços, pernas e abdômen da vítima.

Após o ocorrido, Renato foi socorrido e levado para o Hospital da Santa Casa, onde foi submetido a uma cirurgia. Durante o sábado, seu estado de saúde permaneceu estável, porém, nesta segunda-feira, por volta das 15h, um médico confirmou seu falecimento.

O homem estava realizando trabalhos de manutenção no campo próximo à Feira Central no momento do desentendimento. As circunstâncias que levaram ao desentendimento e ao subsequente ataque ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

