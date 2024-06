Homem assassinado com três tiros devia duas caixas de cerveja aos suspeitos

A Polícia Civil de Juti prendeu uma mulher, suspeita de ser cúmplice do suspeito que assassinou, com três tiros de arma de fogo, Aldoberto Pereira Barbosa, 38, na noite da última terça-feira (4), na cidade distante a, aproximadamente, 310 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o portal Ligado na Notícia, o delegado Leandro Santiago revelou que o crime foi motivado em razão de R$ 46 referente a duas caixinhas de cerveja que a vítima devia aos acusados.

A mulher, que não teve a identidade revelada pela polícia, é esposa do suposto autor dos disparos. Já o principal suspeito do homicídio continua foragido e as autoridades seguem com as buscas.

O caso

Populares relataram que por volta das 22h de terça-feira (4), escutaram disparos de arma de fogo na casa de Aldoberto, que havia se mudado para a cidade recentemente para uma residência na Rua Princesa Isabel, região central do município de Juti.

Na quarta-feira (5), como ele não saiu para trabalhar, vizinhos estranharam e acabaram encontrado o homem já sem vida e com marcas de tiros. A polícia foi acionada e constatou ferimentos na cabeça, ombro e rosto

