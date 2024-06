Valor da cesta básica em Campo Grande cresce 2% em maio, com destaque no quilo da batata

O valor do conjunto dos alimentos básicos em Campo Grande aumentou 2,04%, valor impactado pelo aumento no valor do quilo da batata e do tomate, segundo a pesquisa mensal do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

O valor do quilo da batata subiu em todas as capitais da região Centro-Sul, onde o tubérculo é pesquisado, com variações entre 17,92%, em Goiânia, e 44,32%, em Campo Grande, entre abril e maio.

Em 12 meses, todas as cidades tiveram elevação de preço, com destaque para Campo Grande (122,89%), Florianópolis (108,78%), Belo Horizonte (94,30%) e Rio de Janeiro (93,59%).

O aumento nos preços da batata foi consequência da baixa oferta nacional. A safra das águas está próxima de se encerrar e a oferta da safra das secas é ainda muito pequena.

O preço comercializado do tomate subiu em 10 das 17 capitais, entre abril e maio, com destaque para as taxas verificadas em Campo Grande (10,90%) e Curitiba (9,07%). Em 12 meses, o preço subiu em todas as cidades e as taxas oscilaram entre 3,00%, em Porto Alegre, e 67,30%, em João Pessoa.

As chuvas e a maturação mais lenta do fruto, devido ao clima frio, reduziram a oferta e elevaram os preços no varejo.

Feijão apresenta queda de preço

O feijão tipo carioquinha, pesquisado no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em Belo Horizonte e São Paulo, apresentou queda em todas as cidades, com destaque para as taxas de Campo Grande (-7,59%) e Salvador (-6,99%), entre abril e maio.

A oferta de feijão preto e carioquinha, com a colheita da segunda safra, garantiu o abastecimento e o grão ficou mais barato no varejo.

