Homem arromba portão de residência com carro e ameaça morador, no Guanandi

Um homem de 25 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (05), após atingir o portão de uma residência com um carro, no bairro Guanandi, em Campo Grande. O homem tentava forçar sua entrada e afirmava que iria matar um dos moradores. O padrasto do suspeito também foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 01h30 da madrugada, a PM (Polícia Militar) recebeu um comunicado de que um homem tentava invadir uma residência, além de estar armado com uma faca.

Testemunhas relataram que o homem forçava a entrada na casa, com um veículo Ford Ka, da cor vermelha. Após arrombar o portão e invadir a residência, o suspeito proferiu ameaças e dizia que “estava com sede de sangue”. As informações são de que no local estavam várias crianças e idosos.

No momento em que a PM chegou ao local, o suspeito tentou fugir e entrou em uma residência da Rua Piriá. O padrasto do autor tentou impedir sua prisão partiu para agressão da equipe policial. Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

A vítima pretende representar criminalmente contra o autor pelas ameaças e pelo dano material. O caso foi registrado como ameaça, dano, resistência e violação de domicílio e segue sob investigação policial.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: