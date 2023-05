Homem arremessa tijolo em esposa grávida de quatro meses em aldeia indígena

Uma mulher de 26 anos procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande para relatar que foi vítima de agressão pelo marido de 32, na noite de ontem (9), na Aldeia Jaguapiru.

Conforme o registro policial, a mulher detalhou que o marido chegou bêbado e passou a agredi-lá com palavras inapropriadas pela sua conduta. Após as agressões verbais, ele pegou um tijolo no quintal e a arremessou. A vítima relatou aos policiais que está grávida de quatro meses.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar no local encontrou o agressor já detido pela liderança do acampamento. Ele foi encaminhado a delegacia onde o caso foi registrado como violência doméstica.

