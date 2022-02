Homem arrasta esposa com a mão presa no carro e ameaça matá-la no interior

Uma mulher de 22 anos foi arrastada com um carro por seu marido de 20 anos, na noite de domingo (13), por volta das 22h, em Amambaí, aproximadamente 340 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava na casa de parentes, quando a vítima chegou no local e começaram a discutir, com empurrões e socos. A vítima ficou com raiva da situação e começou a estragar um veículo Gol do casal, que estava na porta da residência.

O suspeito entrou no carro e deu partida, entretanto a mão da vítima ficou presa na porta do carro e o autor continuou dirigindo normalmente. A vítima foi arrastada um quarteirão e quando o veículo passou um buraco, a vítima conseguiu se soltar e se jogou no asfalto. As testemunhas acionaram a polícia, que ajudou a vítima e registrou o ocorrido.

Horas depois o suspeito voltou para o local a pé, segundo os policiais, o autor contou que foi até a residência do local e guardou o carro. Durante o registro policial, o suspeito se exaltou e ameaçou a vítima, dizendo que compraria uma arma e a mataria.

Os dois foram encaminhados o Hospital Regional para realização do exame de corpo delito e em seguida foram conduzidos até a Polícia Civil para serem tomados os procedimentos cabíveis.