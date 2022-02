Aprovados na 1ª chamada no Vestibular e na 3ª etapa do PASSE têm até hoje para efetuar matrículas

Termina nesta segunda-feira (14) o prazo para os candidatos aprovados na primeira chamada do vestibular e da 3ª Etapa do Passe (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) fazerem a matrícula e garantir a vaga nos cursos de graduação da UFMS (Universidade Federal de mato Grosso do Sul). Os candidatos devem ficar atentos à documentação prevista no edital. E quem não efetivar a matrícula no prazo, perderá o direito à vaga.

O processo será realizado pelo portal da Matrícula, o candidato deve acessar a página e anexar todos os documentos necessários, conforme o edital de convocação. “Se o candidato concorreu a uma vaga reservada, ele também deve comprovar a situação de cotista no momento da matrícula”, pontua o pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira.

Os aprovados para as vagas reservadas a pessoas pretas, pardas e com deficiência, além de anexarem os documentos solicitados, passarão pela Banca de Verificação, que também será realizada no formato remoto.

Ainda conforme o pró-reitor, a universidade criou o Canal de Matrículas para que os calouros pudessem acessar a central on-line, onde é possível encontrar os telefones e e-mails para sanar dúvidas, tanto junto às equipes na Cidade Universitária como às dos câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. (com assessoria)

Confira os editais e as listas de convocados na 1ª chamada do Vestibular aqui e da 3ª Etapa do Passe aqui.