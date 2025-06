Homem alega ter sofrido atentado a tiros e motocicleta é incendiada em Angélica

A Polícia Civil vai investigar um suposto atentado ocorrido na noite de quinta-feira (19) em Angélica, cidade localizada a 276 km de Campo Grande. O caso envolveu disparos de arma de fogo e o incêndio de uma motocicleta.

O episódio foi registrado inicialmente como achado de coisas, mas chamou atenção pelas circunstâncias violentas. De acordo com a Polícia Militar, tudo começou com uma briga em uma residência, que se estendeu até a Rua 19 de Abril, cruzamento com a Ivanor Masconi, no bairro Esperança.

No local, poucas testemunhas souberam relatar com clareza o que ocorreu, mas uma delas afirmou ter ouvido entre três e quatro tiros. Durante as diligências, os policiais obtiveram informações sobre o possível responsável pelo incêndio da motocicleta.

Um vídeo divulgado pela página Vale do Ivinhema mostra um homem relatando os fatos. Ele afirma ter sido alvo de pelo menos quatro disparos e desafia o atirador a “acertar as contas”, dizendo estar armado naquele momento.

A identidade do homem não foi oficialmente confirmada até agora. O caso segue sob apuração das autoridades policiais.

