Costurando o Futuro: Voluntários transformam camisetas em inclusão social

O time de Voluntariado da Águas Guariroba deu um novo significado às camisetas corporativas de ações e eventos da concessionária. Com o novo programa chamado “Costurando o Futuro”, as peças, que seriam descartadas, ganharam vida nova, transformadas em coletes de futebol e roupas de bebê.

A ação é uma iniciativa do setor de Responsabilidade Social da concessionária, que atualmente mobiliza mais de 130 colaboradores voluntários em atividades que promovem impacto social ao longo do ano. A proposta vai além da sustentabilidade: une solidariedade, reaproveitamento e transformação social.

Na primeira entrega, foram doados 150 coletes para crianças atendidas por projetos de futebol infantil. Para muitos dos pequenos atletas, foi a primeira vez em que puderam entrar em campo devidamente uniformizados, reforçando o sentimento de pertencimento, autoestima e inclusão.

“Nosso lema é que onde o saneamento chega, tem transformação. É exatamente isso que estamos fazendo, gerando transformação social e sustentável. Damos um novo destino a essas peças, que agora carregam histórias e oportunidades”, comentou Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba.

As roupas foram produzidas pelos próprios colaboradores durante oficinas de costura promovidas pela concessionária. As atividades proporcionaram aos participantes a oportunidade de aprender técnicas de reaproveitamento e transformar.

O Costurando o Futuro segue com a missão de unir pessoas, reaproveitar materiais e levar dignidade a quem mais precisa, alinhando-se aos compromissos da empresa com a sustentabilidade, o meio ambiente e o desenvolvimento social de Campo Grande.

“Nossa proposta é expandir essa iniciativa, incluindo a produção de bolsas a partir do reaproveitamento de banners. Essa é uma oficina que realizamos ano passado no evento ‘Prospera’, na comunidade Homex e se encaixa com a proposta de sustentabilidade do Costurando o Futuro”, destaca Fernanda Lima, analista de Responsabilidade Social da Águas Guariroba.

Voluntariado

O comitê Voluntariado da Águas Guariroba tem aproximadamente 130 colaboradores que participam de diversas ações durante todo o ano.

Doação de sangue, Campanha do Agasalho, adoção de cartinha do Papai Noel no Natal e colaboração nas ações de Responsabilidade Social da concessionária são algumas das principais iniciativas onde o time de voluntariado participa.

