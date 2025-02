Homem acusado de roubar tres veículos é preso hoje (19), no bairro Aero Rancho

Nesta quarta-feira (19), um homem, de 33 anos, identificado apenas como E.R.F.S. que possuía um mandado de prisão preventiva em razão de três roubos de veículos. A prisão aconteceu quando ele saía de sua residência, no Bairro Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande

Após investigações da equipe da DEFURV, E.R.F.S. foi identificado como autor de três roubos de motocicletas, cometidos em dezembro de 2024, dentro de um intervalo de cinco dias. Com base nas provas, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva, que foi decretada pela 6ª Vara Criminal Residual de Campo Grande. No dia seguinte à expedição do mandado, a equipe da DEFURV capturou o suspeito quando ele saía de sua residência, no Bairro Conjunto Aero Rancho.

O preso foi encaminhado à DEFURV para os procedimentos legais e, em seguida, será levado à DEPAC, onde aguardará a audiência de custódia.