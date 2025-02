Idosa atropelada na Av. Mato Grosso morre na Santa Casa; vídeo mostra momento do acidente

Foi divulgado nesta quarta feira (19), as imagens da câmera de segurança que registrou o momento em que Helena Preus, de 76 anos, foi atropelada por uma caminhonete que saía da calçada da Avenida Mato Grosso, em Campo Grande na manhã de ontem (18). O registro desmente a versão do autor.

Após o ocorrido, o motorista da caminhonete Nissan Frontier, de 77 anos, que não teve o nome divulgado, informou aos policias que a vítima já estava no chão quando o veículo passou por cima dela. No entanto, as imagens mostram que Helena ainda estava em pé, em frente ao carro, quando foi atingida.

A idosa ficou com o estado de saúde grave com múltiplas lesões, fratura no fêmur e traumatismo cranioencefálico. Após ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, Helena foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, onde não resistiu aos ferimentos.

No momento do crime, motorista da caminhonete se dirigiu até um posto de gasolina, mas voltou para o local. Com a chegada da policia, ele foi liberado após seu depoimento inicial ser recolhido.

Com a divulgação das imagens de segurança e a morte da vítima, o autor passará a responder pelo crime de homicídio culposo, ou seja, quando não há a intensão de matar. Mais informações sobre o ocorrido ainda não foram divulgadas.

O caso segue sob investigação.