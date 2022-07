Homem é encontrado morto dentro de casa incendiada

Antônio Rodrigues, de 50 anos, foi encontrado morto dentro de uma residência incendiada, localizada no Jardim Guanabara, em Maracaju, município distante a 158 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Civil foi acionada para investigar as causas da morte.

Segundo informações do Maracaju Speed, os bombeiros receberam informações por volta das 19h40, de uma casa incendiada. Assim que chegaram no local, encontraram um homem morto dentro do imóvel.

Ainda de acordo com informações policiais, a Polícia Civil foi acionada para verificar se a vítima morreu por conta das chamas ou se ela já estava morta quando iniciou as chamas no imóvel.

Ainda de acordo com o site, Antônio Rodriguês já tem ficha criminal segundo consta no TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). Segundo essa nota, a vítima foi presa uma prisão em flagrante por violência contra a mulher (2021) e uma denúncia de ameaça (2020).

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na delegacia de polícia do município.