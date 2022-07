Costa Rica empata sem gols e decide vaga fora de casa contra o Bahia de Feira

Na tarde de ontem (24), o Costa Rica não conseguiu vencer a primeira partida na fase mata-mata no Campeonato Breasileiro Série D. A equipe que representa Mato Grosso do Sul na competição nacional, empatou sem gols com o Bahia de Feira (BA), e agora definirá a vaga fora de casa, no município de Feira de Santana (BA) no próximo domingo (31).

O empate frustrou a sua torcida que lotou o estádio do Laertão. Apesar do resultado, o técnico Sandrinho gostou do time e aposta que o Costa Rica pode garantir a classificação na Bahia.

Caso o Costa Rica consiga vencer o confronto no próximo domingo (31), o time da cobra do norte poderá pegar o São Bernardo (SP) ou Azuriz (PR), que empataram na primeira partida em 1 a 1.

