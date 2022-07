Homem nega injuria racial contra policiais e diz que “seus amigos eram negros”

Homem de 42 anos, teve a sua liberdade provisória aceita, após ser preso na madrugada de sábado (16), por injúria racial contra um policial em Campo Grande. Conforme informações policiais, o rapaz chegou a dizer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) que “seus amigos eram negros”.

De acordo com o boletim de ocorrência recebido pelo Portal O Estado MS que o suspeito foi detido em um supermercado. Interrogado na delegacia, o homem disse que estava bebendo cerveja, mas não recorda o que aconteceu.

Ainda na delegacia, o rapaz disse que discutia com um policial que estaria zombando pelo fato da prisão, mas não se lembrava das palavras que disse ao policial.

Após passar por uma audiência de custódia na manhã de hoje (17), teve a liberdade provisória concedida.

O que aconteceu?

Conforme relatado pelo boletim de ocorrência, o homem de 42 anos foi conduzido para a delegacia após desacatar os policiais, os chamando de “safados e corruptos”. Além disso, o rapaz chegou a dizer “vou matar vocês” e denegriu os agentes falando as seguintes palavras “vocês são safados, nem estudo vocês tem, um dia eu saio dessa cadeia, não é eterna e sei onde vocês moram”.

O rapaz foi preso em flagrante por desacato, ameaça e injúria racial e ainda responderá pelos crimes de resistência.

