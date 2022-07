Homem é preso transportando haxixe, maconha e cocaína em mala de viagem

Homem de 49 anos, foi preso em flagrante na manhã de hoje (17), com xaxixe, maconha e cocaína no Terminal Rodoviário de Ponta Porã, cidade que faz fronteira seca com Ponta Porã. Aos policiais, o rapaz disse que levaria os entorpecentes até São Paulo.

O flagrante aconteceu por volta do 12h, quando um ônibus interestadual que realizaria o trajeto Ponta Porã a São Paulo estacionou na rodoviária do município. Os policiais da Guarda Civil Municipal da Fronteira (GCMFron) se aproximaram do veículo para checar as malas junto com os funcionários da transportadora, quando ao olhar uma bolsa do suspeito de 49 anos, encontrou em um fundo falso sete pacotes de haxixe (pesados 2,250 kg), cinco pacotes de substância de maconha (3,200kg) e quatro pacotes de pasta base de cocaína (3,100kg).

Interrogado pelos policiais, o homem confessou o transporte dos entorpecentes. Ele ainda relatou que pegou de um desconhecido na fronteira e levaria a droga até São Paulo.

O autor, junto com os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.