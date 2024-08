Homem é preso e multado por maus-tratos a animais em Amambaí

Conforme informações, o dono da casa não morava no local e comunicou aos policiais que tratava todos os dias dos cachorros

Em Amambaí a Policia Militar prendeu em flagrante um homem, de 30 anos, que mantinha dois cães presos em casa sem comida. Além da prisão, ele deverá pagar uma multa de R$ 500 por maus-tratos.

A denúncia foi feita no fim da manhã de ontem (19) e o Corpo de Bombeiros também foi acionado. Pela quantidade de fezes que tinha no quintal da residência, os policiais notaram que os animais estavam há dias naquela situação degradante.

Conforme informações, o dono da casa não morava no local e comunicou aos policiais que tratava todos os dias dos cachorros. Porém, na parte de dentro da residência também tinha muitas fezes espalhadas e não havia janelas para correr o ar no ambiente, demonstrando que os animais não estavam sendo bem cuidados.

Os animais foram resgatados e o homem levado para a delegacia.

