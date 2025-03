Helicóptero furtado no Paraná é encontrado voando irregularmente na fronteira

Aeronave de R$ 2 milhões foi recuperada por policiais na divisa com o Paraguai. Investigação aponta ligação com o narcotráfico

Um helicóptero furtado no Paraná foi recuperado por policiais na fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai, na madrugada desta segunda-feira (3). A aeronave, avaliada em R$ 2 milhões, havia sido levada no domingo (2) e, segundo as investigações, seria utilizada para atividades ligadas ao narcotráfico.

A ação foi realizada por equipes do Dracco (Delegacia de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), com apoio das delegacias regionais de Ponta Porã e Aral Moreira, além do Departamento de Investigação da Polícia Nacional do Paraguai.

De acordo com as autoridades, um dos pontos que chamou atenção foi o fato de a aeronave ter chegado à linha de fronteira voando, mesmo estando com sua certificação de aeronavegabilidade cancelada desde 2010. O caso também será investigado por atentado à segurança de voo.

O helicóptero foi encaminhado para o hangar do Dracco, onde passará por perícia. As investigações continuam para identificar os envolvidos no crime.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram