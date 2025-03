Homem fica em estado grave após carro capotar e pegar fogo na BR- 163 em Naviraí

No último domingo (2), um homem de 58 anos, identificado como Miguel Sotani Filho ficou gravemente ferido após o veículo que estava capotar e pegar fogo na BR-163 . O sobrinho da vítima conduzia o veículo.

O acidente aconteceu próximo à praça de pedágio entre Itaquiraí e Naviraí quando o sobrinho da vítima e condutor do carro, Eduardo Henrique Eleuterio Sotani, perdeu o controle do veículo e saiu da pista no km 109. Ele naõ se feriu, mas apresentava sinais de embriaguez. Os dois tinham saído de um assentamento em Itaquiraí com destino a Naviraí, onde moram.

Durante abordagem realizada pelas PRF (Polícia Rodoviária Federal), Eduardo estava sem camisa, sem sapatos e estava com forte odor de bebidas alcoólicas. Ele também começou a sentir falta de ar e depois caiu no chão.

Os primeiros socorros foram realizados por uma equipe da CCR MSVia e depois da aferição da pressão arterial, o sobrinho começou a ficar agressivo dizendo para os que estavam no local que não tinha culpa pelo acidente e que precisavam cuidar do tio.

Ele acabou precisando precisando ser contido pelos policiais e depois foi levado para o hospital de Naviraí.

