Hacker de 18 anos que divulgou dados de alunos da rede pública de Campo Grande é preso em SP

Jovem confessou o crime; Alguns dados chegaram a ser divulgados em redes sociais

Na manhã desta sexta-feira (11), a polícia civil deflagrou a operação “Rota 443”, para cumprir mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o hacker que vazou dados alunos da rede municipal de ensino de Campo Grande.

O hacker é um jovem de 18 anos de idade que reside na cidade de cidade de Itajobi, no interior de São Paulo. A polícia prendeu o suspeito e realizou buscas na casa.

A investigação apontou que o hacker invadiu o sistema EDUWEB, utilizado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e obteve relatórios contendo informações como nome completo, endereço, escola e condição de saúde de crianças e adolescentes.

O hacker usou VPN internacional, e-mails anônimos e perfis falsos para ocultar o seu envolvimento no crime. A polícia conseguiu rastrear conexões vinculadas a um endereço no interior de São Paulo.

O jovem foi ouvido e confessou o crime. Na casa, equipamentos eletrônicos foram apreendidos para perícia técnica.

O nome da operação, Rota 443, faz referência à porta de comunicação criptografada HTTPS, utilizada como alusão ao meio seguro explorado pelo autor para tentar ocultar seus rastros digitais.

A investigação do caso continua em andamento. A operação desta manhã foi realizada pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) e com a Polícia Paulista.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.