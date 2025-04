Inflação acelera para 5,48% em 12 meses; Café é um dos itens que puxaram a alta

Tomate sobe mais de 22% em março e café moído acumula alta de quase 78% em 12 meses; IPCA avança 0,56% no mês, segundo IBGE

A inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi de 0,56% em março, após ter registrado 1,31% em fevereiro. A alta foi generalizada entre os grupos de produtos e serviços pesquisados, com destaque para Alimentação e bebidas, que teve a maior variação do mês: 1,17%. Esse grupo, sozinho, respondeu por 45% do índice, com impacto de 0,25 ponto percentual no resultado geral.

Com o resultado de março, o acumulado dos últimos 12 meses subiu de 5,06% para 5,48%, enquanto, no ano, o IPCA já registra avanço de 2,04%. Em março do ano passado, a variação havia sido de 0,16%.

Entre os itens que mais contribuíram para a inflação do mês estão o tomate (22,55%), o ovo de galinha (13,13%) e o café moído (8,14%). Esses três produtos, juntos, foram responsáveis por um quarto da inflação de março. O café moído, especificamente, já acumula alta de 77,78% nos últimos 12 meses.

“Para o tomate, com o calor dos meses de verão, houve uma aceleração na maturação, levando a antecipação da colheita em algumas praças. Sem essas áreas de colheita em março, houve uma redução na oferta, trazendo pressão de alta sobre os preços. Para os ovos, houve aumento por conta do custo do milho, base da ração das aves, além de estarmos no período de quaresma, com maior demanda por essa proteína”, explica Fernando Gonçalves, gerente da pesquisa.

Sobre o café moído, Gonçalves destaca que a alta expressiva nos preços tem origem externa: “impulsionada pelo aumento do preço no mercado internacional dada a redução de oferta do grão em escala mundial, com a quebra de safra no Vietnã devido a adversidades climáticas, as quais também prejudicaram a produção interna”.

O segundo maior impacto no índice geral veio do grupo Transportes, que subiu 0,46% e teve peso de 0,09 ponto percentual. O destaque foi a passagem aérea, que reverteu a queda de 20,46% em fevereiro para uma alta de 6,91% em março, configurando o terceiro maior impacto individual do mês. Combustíveis, por outro lado, mostraram desaceleração: gasolina variou 0,51%, óleo diesel 0,33% e etanol 0,16%, todos com altas menores que as de fevereiro. O gás veicular saiu de queda (-0,52%) para leve alta (0,23%).

O grupo Despesas pessoais também se destacou, com a segunda maior variação (0,70%) e o terceiro maior impacto (0,07 ponto percentual). “A aceleração em relação a fevereiro foi puxada pelo subitem cinema, teatro e concertos (7,76%), com o fim da semana do cinema que, deu descontos nos ingressos em fevereiro”, afirma o gerente.

No grupo Habitação, que havia subido 4,44% em fevereiro, a inflação caiu para 0,24% em março, influenciada principalmente pela desaceleração da energia elétrica residencial, que variou apenas 0,12%. “Compõem essa variação o reajuste em uma das concessionárias do Rio de Janeiro e aumentos e reduções nas alíquotas de Pis/Cofins das concessionárias”, explica Gonçalves.

Outros grupos também apresentaram desaceleração em março: Artigos de residência (de 0,44% para 0,13%), Saúde e cuidados pessoais (de 0,49% para 0,43%) e Educação (de 4,70% para 0,10%). Por outro lado, Vestuário (de 0,00% para 0,59%) e Comunicação (de 0,17% para 0,24%) tiveram aumento na variação.

O IPCA dos serviços caiu de 0,82% para 0,62%, enquanto os preços monitorados, aqueles controlados pelo governo, caíram de 3,16% para 0,18%.

Em relação às regiões, Curitiba e Porto Alegre registraram as maiores variações, com 0,76%, puxadas pela alta da gasolina. Já Rio Branco e Brasília tiveram as menores variações, ambas com 0,27%. Em Brasília, a redução de 24,18% no ônibus urbano teve forte influência no resultado.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para famílias com rendimentos de até cinco salários mínimos, teve alta de 0,51% em março, após ter subido 1,48% em fevereiro. No acumulado do ano, o índice chega a 2,00% e, nos últimos 12 meses, soma 5,20%.

A próxima divulgação do IPCA, referente ao mês de abril, está prevista para o dia 9 de maio.

