Guardas municipais na fronteira são alvos do Gaeco em nova operação

O Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, deflagrou na manhã de hoje (27) uma nova operação contra guardas civis municipais de Ponta Porã, a 313 km de Campo Grande. Segundo as investigações, os guardas desviavam armas e toneladas e maconhas na região de fronteira.

Conforme informações do site Porã News, seis guardas municipais foram presos na operação de hoje (27). Ainda não há mais detalhes sobre a ação. Agentes do Gaeco estão nas ruas de Ponta Porã, cumprindo mandados de prisões em três locais diferentes.

A Operação Deviare, foi desencadeada pela primeira vez em setembro do ano passado, quando quatro integrantes da GCMFron (Guarda Civil Municipal da Fronteira), foram presos e acusados de desviar armas e toneladas de maconhas na região. Até o momento o Ministério Público não se manifestou sobre a ação.

A segunda fase da Operação Deviare, ocorreu no dia 31 de janeiro deste ano, quando foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão foram cumpridos nos endereços dos investigados e na sede da corporação. Naquela operação, o MP relatou que os guardas investigados são acusados de usar a função pública para obter vantagens, principalmente se obtendo de mercadorias de pequenos contrabandistas da região de fronteira.

