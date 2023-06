Reeducandas de Ponta Porã recebem capacitação profissional para mercado de trabalho

No estabelecimento penal feminino de Ponta Porã, mulheres em situação de prisão estão tendo a oportunidade de se qualificar para atuar profissionalmente como recepcionistas em diversos ramos empresariais após conquistarem a liberdade. Esse projeto faz parte do Pronatec Prisional e é desenvolvido pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), em parceria com a Secretaria de Educação (SED) por meio do Centro Estadual de Educação Profissional “Prof. Evanilde Costa”. Os cursos são financiados com recursos do ministério da educação e cultura.

Com uma carga horária total de 160 horas, divididas em dois módulos, o curso de Recepcionista visa proporcionar às internas um conhecimento sólido na área, preparando-as para atuar em diversas atividades e setores. O objetivo é capacitá-las para enfrentar com competência os desafios do mercado de trabalho, com foco na excelência no atendimento como diferencial de sucesso. A chefe do Setor de Trabalho, policial penal Rosemery Escobar, destaca que o curso oferecido é de suma importância na ressocialização das detentas, abrindo portas para o emprego após a conclusão da pena.

Segundo o instrutor Diego Izidro de Sousa Gomes, ao concluírem o curso, as estudantes terão o domínio de competências como: recepcionar e atender diferentes públicos, por meio de diversos canais de comunicação (telefone, virtual e presencial); fornecer informações e estabelecer fluxos de atendimento, baseados nos processos, produtos e serviços da organização, a fim de atender rapidamente às necessidades dos clientes.

As reeducadas que concluírem a capacitação com aproveitamento, receberão o título de recepcionista, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Uma das participantes do curso, Maria Hemerlinda de Carvalho, comemora a oportunidade oferecida e acredita que o curso será um diferencial para à sua reinserção no mercado de trabalho após cumprir sua pena. Ela expressa sua gratidão à equipe de servidores da unidade pelo constante empenho em proporcionar qualificações e oportunidades de trabalho.

A demanda por recepcionistas pode variar conforme a região e o setor específico. No Brasil, essa função é comumente encontrada em diversos setores, como hotéis, clinica medicas, escritórios, empresas e instituições educacionais e entre outros estabelecimentos que necessitam de atendimento ao público. De acordo com dados salariais de 584.840 colaboradores registrados em regime CLT, a remuneração média para o cargo de recepcionista telefonista varia de R$ 2.4555,00 para uma jornada de trabalho média de 42 horas semanais.

A capacitação profissional é considerada um dos pilares no processo de ressocialização de detentos. Além das detentas de Ponta Porã, a Agepen tem promovido cursos e parcerias em unidades prisionais de Mato Grosso do Sul para levar novas perspectivas de vida aos custodiados. O diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, ressalta a importância da qualificação para a reinserção no mercado de trabalho, considerando as dificuldades enfrentadas pelos ex-detentos ao procurar emprego, mesmo após terem cumprido suas penas. Os cursos profissionalizantes oferecidos possuem certificado de conclusão e formação profissional, além da possibilidade de redução de pena por meio do estudo.

A capacitação profissional como recepcionistas oferece uma oportunidade valiosa para as detentas de Ponta Porã conquistarem uma nova perspectiva de vida após cumprirem suas penas. O curso de Recepcionista, integrante do Pronatec Prisional, proporciona conhecimentos sólidos e competências necessárias para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Com certificados de conclusão e formação profissional, essas mulheres estão sendo capacitadas para atuar em diferentes setores, contribuindo para sua ressocialização e reinserção na sociedade.

