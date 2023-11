Guarda Municipal intensifica policiamento na REME

A partir desta quarta-feira (02), com o fim das férias escolares de julho e o retorno das aulas nas escolas públicas municipais de Campo Grande, a Guarda Civil Metropolitana (GMC) realiza a Operação Volta às Aulas, que ocorre simultaneamente nas unidades de ensino das 7 regiões urbanas da cidade.

Serão empenhadas mais de 40 viaturas entre duas e quatro rodas, empregando um efetivo de mais de 100 agentes da Guarda Civil Metropolitana. A ação visa ampliar a prática e a filosofia de polícia comunitária, conceito que já vinha sendo aplicado com sucesso e foi aprimorado neste mês de julho, após o curso de capacitação que levou conhecimento a mais 250 guardas nas ações voltadas ao patrulhamento especializado nas escolas e seu entorno.

As Gerências Operacionais e Divisões Especializadas empregarão todas as suas viaturas em horários de entrada e saída dos alunos, para realizar ostrabalhos preventivos e orientações sobre as medidas de segurança nas unidades de ensino, sendo eles: período matutino das 6h45min às 7h15min e 10h45min às 11h40min; período vespertino das 12h45min às 13h20min e 16h40min às 17h40min.

Também haverá atendimento nas estações de integração e terminais de transbordo nos horários com maior fluxo, ou seja, das 5h45min às 6h30min, 11h45min às 12h30min e das 17h50min às 19h. O plano é direcionar e priorizar o atendimento às unidades educacionais dando soluções mais rápidas e decisivas, além de aproximar ainda mais a Guarda Civil Metropolitana da comunidade escolar.

“A Coordenação de Operações da GCM elaborou um plano de trabalho com ações que visam a segurança aos docentes, estudantes e pais dos alunos e, assim, garantir a tranquilidade da comunidade escolar de Campo Grande. Ressaltamos que além dos trabalhos preventivos voltados para coibir ações delituosas no entorno das escolas, a Guarda Civil Metropolitana irá dar segmento na implementação das ações pós capacitação do efetivo no curso de Ronda Escolar”, explica Anderson Gonzaga, secretário municipal de Segurança e Defesa Social (Sesdes).

