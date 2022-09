Grupo de policiais são alvos de operação por desviarem armas apreendidas

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) deflagrou, nesta quinta-feira (15), a Operação “Deviare”, em Ponta Porã, para cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão.

As investigações revelaram que quatro guardas municipais de Ponta Porã, durante uma ocorrência envolvendo a apreensão de aproximadamente 1.800 quilos de maconha em uma residência, desviaram fuzis, pistolas, revólveres e munição que também estavam armazenados naquele local.

No decorrer das investigações também foi possível observar que pelo menos um dos guardas municipais, de maneira rotineira, adquiria, recebia, transportava, ocultava, mantinha em depósito, seja para desmontar, montar e remontar, seja para vender e expor à venda, armas de fogo e munições dos mais variados calibres, naquela região de fronteira.

Verificou-se, ainda que um dos investigados buscou adquirir vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.