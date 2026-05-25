Grávida furta supermercado e rouba celular durante fuga no Jardim Colibri; prejuízo soma quase R$ 1 mil

Na madrugada desta segunda-feira (25), um grávida, de 28 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi presa em flagrante após furtar quase R$ 1 mil alimentos de um supermercado. O caso aconteceu em um estabelecimento no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande. Na ocasião, a mulher estava na posse de uma faca de açougueiro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher foi flagrada colocando carnes, roupas e uma sandália dentro de uma bolsa preta, totalizando um prejuízo de R$ 910,41.

Quando abordada, ela tentou fugir, correndo para fora do supermercado e sendo seguida pelos funcionários que tentava alcançá-la. Durante a fuga, a grávida abandonou todos os produtos e, ainda na posse da faca, abordou e socou uma mulher, de 59 anos, roubando o seu aparelho celular e bolsa.

Os funcionários, ainda perseguindo a suspeita, conseguiu conte-la no cruzamento da Avenida Guaicurus com a Rua Izabelino Hipólito Novais. A policia militar foi acionada e agentes da Força Tática do 10º BPM (Batalhão da Polícia Militar) estiveram no local.

Durante a abordagem, enquanto era revistada, a mulher informou aos policiais que estava gestante e que sentia dores na região abdominal. Como ela apresentava alguns ferimentos, foi encaminhada para receber atendimento em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na região do Tiradentes.

Ao verificarem sua identidade, contataram que a mesma era falsa, além de encontrarem um mandado de prisão em aberto expedido no Espírito Santo. Após atendimento médico, a mulher foi escoltada até uma maternidade.

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