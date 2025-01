Grave acidente entre picape e carreta deixa um morto e um ferido na MS-040

Na manhã desta quinta-feira (30), um grave acidente envolvendo uma picape Fiat Strada e uma carreta resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida na MS-040, no município de Santa Rita do Pardo, a aproximadamente 254 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, a colisão foi frontal e suas causas ainda estão sendo investigadas. Com o impacto, a carreta tombou às margens da rodovia, sofrendo danos significativos. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.

A picape, no entanto, ficou completamente destruída. Dois homens estavam no veículo, sendo que um deles morreu no local. O outro ocupante foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital da cidade para atendimento médico. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da perícia, da Polícia Civil e da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local para atender a ocorrência e dar início às investigações sobre as circunstâncias do ocorrido.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram