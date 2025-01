Tragédia aérea nos EUA: colisão entre avião e helicóptero deixa ao menos 30 mortos

Equipes de resgate confirmaram a retirada de 28 corpos nos destroços da aeronave da American Airlines, que colidiu com um helicóptero militar na noite de quarta-feira (29), próximo ao Aeroporto Nacional Reagan, em Washington. O impacto fez com que o avião caísse no Rio Potomac. Segundo as autoridades americanas, não há sobreviventes.

O voo 5342 da American Airlines, operado pela PSA Airlines em um jato regional Bombardier CRJ700, transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. Entre os ocupantes estavam atletas, treinadores e familiares que retornavam do Campo de Desenvolvimento Nacional realizado em conjunto com o Campeonato de Patinação Artística dos EUA no Kansas. De acordo com a Federação de Patinação Artística dos EUA, diversos patinadores artísticos dos Estados Unidos e da Rússia estavam a bordo.

Entre as vítimas confirmadas estão os campeões mundiais russos Evgenia Shishkova, de 52 anos, e Vadim Naumov, de 55. O casal competiu pela União Soviética e depois pela Rússia, conquistando o ouro no Campeonato Mundial de 1994, além de outras medalhas em competições internacionais. Desde 1998, eles residiam nos Estados Unidos e treinavam jovens atletas na modalidade de gelo. Inna Volyanskaya, ex-patinadora da URSS e treinadora do clube de patinação artística de Washington, também estava no avião, segundo a agência estatal russa Tass.

O helicóptero militar envolvido no acidente transportava três integrantes das Forças Armadas dos EUA e realizava um treinamento quando colidiu com a aeronave da American Airlines durante a aproximação para pouso. Todas as operações de decolagem e pouso foram interrompidas no aeroporto enquanto as equipes de emergência atuavam no local.

O National Transportation Safety Board (NTSB) está liderando a investigação do acidente, em conjunto com a Administração Federal de Aviação (FAA). Ainda não há informações sobre as causas da colisão.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, lamentou a tragédia e confirmou a presença de cidadãos russos no avião. “Vemos, infelizmente, que essa triste informação está confirmada. Nossos outros compatriotas também estavam lá. Más notícias de Washington hoje”, declarou.

Com informações do SBT News

